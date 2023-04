Drietal uit Westerveld onderscheiden vanwege inzet voor toeristisch Drenthe

De onderscheidingen werden uitgereikt in Brasserie Puur in Diever, waar het trio gelukkigen bijeen kwam. Zowel Van der Tuuk, Sloot als Van den Berg zetten zich in voor het toeristisch beleid in Westerveld en de rest van Drenthe. Na het faillissement van VVV Drenthe waren ze nauw betrokken bij Stichting Toeristische Promotie Westerveld. Dat is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur dat zich op vrijwillige basis inzet voor het toerisme in de gemeente.