Sudosa-Desto 'winterkampioen' na zege op Huizen

Sudosa-Desto nam vorige week de koppositie in de 1e divisie A over na de zege op Woudenberg. Ook tegen de nummer 2 Huizen toonden de Assenaren hun klasse. De eerste wet werd gewonnen in 25-22 en de tweede set werd in dezelfde uitslag beslist.

In de derde set gaven de Assenaren de thuisploeg een beslissende klap. Met een setwinst van 25-14 stelden ze de overwinning, en het daarbij behorende winterkampioenschap, veilig. De vierde set ging wel in 20-25 verloren, maar dat mocht de feestvreugde niet drukken.

Met 41 punten uit 11 wedstrijden gaat Sudosa-Desto als leider in de 1e divisie A de winterstop in. Naaste concurrent Huizen volgt met 37 punten.

Olhaco loopt in

Olhaco uit Hoogeveen trof zaterdagavond Woudenberg in eigen hal. De thuisploeg had geen kind aan de bezoekers. Met 25-13, 25-21, 25-15 en 25-20 werd een 4-0 zege veilig gesteld. Daarmee behoudt Olhaco de derde plaats in de stand, maar met een puntentotaal van 36 in het verschil met Huizen slechts één punt.

Op 11 januari wordt de competitie vervolgd. Sudosa-Desto speelt dan thuis tegen VoCASA. Olhaco speelt pas een week later in de thuiswedstrijd tegen Sneek.