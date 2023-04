Verdachte verpleegkundige WZA is geen bekend gezicht in Veenhuizen

De verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), leefde relatief anoniem in Veenhuizen. Slechts weinig mensen in het dorp lijken hem goed te kennen.

Theodoor V., de verpleegkundige van het WZA die maandag werd opgepakt, woont nog niet heel lang in Veenhuizen. Hij kwam er een jaar of drie geleden terecht. Buren melden dat de verdachte geen bekend gezicht is in het dorp. Ook zou hij weinig contacten in Veenhuizen hebben.

De verpleegkundige blijft nog minstens twee weken vastzitten. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) zou gaan over 24 sterfgevallen in het WZA, maar bronnen melden dat het er meer kunnen zijn. Alle nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. Wat precies de tenlastelegging is, wil het OM nog niet zeggen.

Advocaat van nabestaanden

De nabestaanden hebben slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in de arm genomen. Hij laat weten contact te hebben opgenomen met het OM met het dringende verzoek zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de onderzoeksbevindingen en de verdenkingen tegen de verpleegkundige.