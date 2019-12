Voedselbankactie levert meer dan 1200 kratten aan producten op

Goedgevulde dozen

Coördinator Jan Baron van de voedselbank in Beilen is heel blij met de opbrengst. Vrijwilligers flyerden voor zijn voedselbank in Smilde en Hoogersmilde. "Het zijn goedgevulde dozen en wij kunnen weer een tijdje vooruit." Ook Henk Brouwer van de Voedselbank in Hoogeveen is zeer tevreden. In Hoogeveen, Hollandscheveld en Zuidwolde werden 227 kratten opgehaald, 22 meer dan vorig jaar.

Deze meiden leveren producten in voor de Voedselbank (foto: RTV Drenthe/Margreet Gort)

Aanvullen van de voorraden

In de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden, werd vandaag in 45 supermarkten intensief geflyerd door vrijwilligers van de voedselbanken.



In Assen namen de Lions Assen en de Lions Assen/ Drentsche Aa deze taak voor hun rekening en in Hoogeveen gebeurde dit door de Rotary Hoogeveen/De Wolden en de Soroptimisten De Reestlanden.

De voedselbanken gebruiken de producten die vandaag zijn ingezameld om hun voorraden aan te vullen, zodat zij hun cliënten ook volgend jaar weer van basisproducten zoals rijst, pasta, koffie, olie en verzorgingsproducten kunnen voorzien. In onze provincie zijn vier voedselbanken actief. Gezamenlijk geven ze zo'n 3500 mensen wekelijks of twee wekelijks een pakket. Iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten.

