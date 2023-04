Zonneboot 'Knalgas' uit Hoogeveen moet vlammen tijdens Solar Boat Challenge, maar kent stroeve start

Een domper dus voor de groep uit Hoogeveen, maar tegelijkertijd een opsteker. "Het hoort bij het leerproces", lacht Timmermans. De boot is namelijk gebouwd om straks mee te doen aan Solar Boat Challenge. Een wedstrijd waarbij je met de boot op zonne-energie een route moet afleggen. "Dan moet alles perfect werken. Het is jammer dat de boot het vandaag niet doet, maar we gaan het oplossen."

Het is de tweede keer dat een groep van het Roelof van Echten College meedoet aan de wedstrijd. De boot is overgenomen van de groep van vorig jaar. Zij hebben de boot volledig opgebouwd. "Wij hebben vrijwel alle onderdelen vernieuwd. Dat was best wat werk uiteindelijk." Gelukkig konden ze wel op ondersteuning rekenen van de groep van vorig jaar. "Die helpen ons af en toe een beetje met reparaties en zij willen natuurlijk ook dat we straks op de hoogste trede mogen plaatsnemen."