Eerste warme dag van het jaar in Drenthe: 'Viel allemaal de goede kant op'

De eerste warme dag van 2023 in Drenthe is een feit. De temperatuur kwam vandaag op het officiële meetpunt in Eelde boven de 20 graden uit.

"Het kwik steeg daar vanmiddag naar 20,5 graden", zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "In het zuiden van Drenthe zijn we niet in de buurt van deze grens gekomen, maar in het noorden viel het allemaal de goede kant op. Een amateurweerstation in Roden heeft de 20 graden ook gemeten."

Naast Drenthe werd de 20 graden ook vastgesteld in de provincie Groningen. Officieel is er vandaag nog geen sprake van een landelijke warme dag. Daarvoor moet de temperatuur in De Bilt boven de 20,0 graden uitkomen. Op het hoofdstation werd het tot dusver maximaal 15,0 graden.