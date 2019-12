E&O verslaat DFS Arnhem en houdt aansluiting

De mannen van E&O hebben zaterdagavond met 25-32 gewonnen in de Eredivisie-wedstrijd tegen DFS Arnhem. Daarmee behouden de Emmenaren de aansluiting voor de topposities in de stand.

Na een dip van drie teleurstellende wedstrijden rijdt de E&O trein sinds vorig weekend weer op rails. Na de overwinning op Olympia van vorige week was de ploeg van Freek Gielen vandaag te sterk voor DFS Arnhem.

Dynamisch duo

Bij rust was het verschil tussen beide ploegen nog nauwelijks terug te zien in de score, maar in de tweede helft liep E&O snel bij de thuisploeg weg. Het gat liep op tot negen punten. Met Marnick Houwen en Rick Wielage beschikte E&O over een dynamisch duo, dat in de tweede helft tekende voor elf treffers.

Ook keeper Bjorn Brachten was belangrijk. De doelman, die uit Arnhem komt, keepte niet alleen goed, maar wist met een lange bal over het hele veld zelfs nog te scoren.

Heer en meester

DFS Arnhem kwam in de tweede helft niet meer terug in de wedstrijd en E&O trok in 25-32 aan het langste eind. "Wij waren de hele wedstrijd de dominante ploeg," stelt trainer Freek Gielen na afloop. "Ik kan wel zeggen dat we heer en meester waren. Arnhem-uit is altijd lastig en thuis kwamen we niet verder dan een gelijkspel. Maar we hebben duidelijk de weg naar boven weer gevonden en dat geeft een goed gevoel."

Volgende week is de laatste wedstrijd voor de lange winterstop. Door het EK handbal ligt de eredivisie tot februari stil. E&O zal volgend weekend spelen tegen Waalwijk. Dat zal opnieuw een belangrijke pot worden. "Door deze zege op Arnhem houden we aansluiting met de topposities en dat is belangrijk, maar een uitwedstrijd bij Waalwijk is voor ons ook altijd lastig," aldus Gielen.