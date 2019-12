Tweede zege voor DOS'46 in Korfbal League

Jelmer Jonker was opnieuw belangrijk in de zege voor DOS'46 (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

DOS'46 uit Nijeveen heeft in Bennekom de tweede seizoenzege in de Korfbal League gepakt. De ploeg van Pascal Zegwaard won met 15-19 van thuisploeg DVO. Na vandaag staat DOS'46 vijfde in de stand.

DOS'46 won tot nu toe alleen de openingswedstrijd van het zaalseizoen. Daarna speelde de Drentse ploeg een keer gelijk en werd er al drie keer verloren. Tegen naaste concurrent hadden de rood/zwarten de wedstrijd echter helemaal onder controle.

Bij rust was er nog maar weinig gescoord. De tussenstand was 6-10. Ook in de tweede helft kon DOS'46 de korf maar weinig vinden, maar de opgebouwde voorsprong was genoeg om de zege over de streep te trekken.

Jonker wil meer scoren

Man of the Match werd Jelmer Jonker, die nog het meest wist raak te schieten. "We wisten dat we deze wedstrijd moesten winnen en daar hadden we ook de ploeg voor," vertelde Jonker na afloop. "We zijn dan ook blij met de winst en we hebben bepaalde perioden goed korfbal gespeeld. 19 goals is echter niet genoeg. Met zoveel doelpunten win je niet vaak, behalve vandaag. We moeten meer doelpunten maken," aldus de topscorer van vorig seizoen.

Na de zege op DVO ziet Jonker weer genoeg kansen om mee te doen in de top van de Korfbal League. "We willen bovenin meedoen. Het seizoen is nog lang genoeg en er liggen zeker kansen. Je ziet dat iedereen van iedereen kan winnen, dus niks ligt vast."

Door de zege brengt DOS'46 zijn puntentotaal naar 5 uit 6 wedstrijden. Hiermee bezet de Drentse ploeg de vijfde plaats in de stand. Koploper is PKC, dat vandaag won van LDODK. Die ploeg staat nu bovenaan met 11 punten.