Drentse CDA'er Eline Vedder mogelijk naar Tweede Kamer

CDA-Statenlid Eline Vedder maakt mogelijk de overstap naar de Tweede Kamer. De boerin uit Ruinerwold staat op plek 23 op de lijst van het CDA. Ze is daarmee de eerste opvolger, na het vertrek eerder deze week van twee CDA-Kamerleden, waaronder Agnes Mulder uit Assen.

Eline Vedder (44) kan nog geen meteen 'ja' zeggen, op het verzoek of ze ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer gaat zitten. Ze moet thuis op de boerderij eerst nog van alles regelen. Vedder had niet verwacht dat de vraag op zo'n korte termijn zou komen.

'Niet ineens alles uit de handen laten vallen'

Na het aangekondigde vertrek van Mulder, kwam deze week ook nog het vertrek van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die waarnemend burgemeester wordt. "Normaal gesproken kun je je erop voorbereiden, als je weet dat je opvolgend Kamerlid bent. Maar dat er zomaar ineens twee Kamerleden in één week vertrekken, dat had niemand zien aankomen. Dus het overvalt me nogal. Mijn man en ik runnen wel een melkveehouderij met 75 koeien, en we hebben twee kinderen. Ik kan niet zomaar alles uit mijn handen laten vallen."

Ze wil het verzoek wel aanvaarden, zegt ze. Want de overstap naar politiek Den Haag trekt haar zeker. Maar ze wil eerst definitief de zaken aan het thuisfront geregeld hebben. "Ik kan niet zomaar twee kinderen aan het lot overlaten. Mijn man moet dan ook deels vrijgesteld worden voor het bedrijf."

Stemmentrekker

Vedder voerde in 2021 bij de Kamerverkiezingen als CDA-kandidaat stevig campagne in Drenthe. Dat deed ze samen met de andere Drentse kandidaat Agnes Mulder, die op plek 8 stond. Mulder kwam wel weer in de Tweede Kamer. Maar zij maakte begin deze week bekend dat ze per 1 juni directeur wordt van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Ze zit ruim tien jaar in de Tweede Kamer.

Eline Vedder, die bekend staat als actieboerin, bleek wel een stemmentrekker voor het CDA. Met 9377 voorkeursstemmen bleek ze de zevende in het rijtje van stemmentrekkers voor haar partij. Zittend CDA-Kamerlid Agnes Mulder behaalde er minder, 5736 stemmen.

Trots

Vedder had zo'n 17.500 stemmen nodig om op eigen kracht de Tweede Kamer in te komen. Ze was destijds trots dat ze zoveel stemmen had getrokken. "Helaas niet genoeg voor een zetel, maar meer dan genoeg voor vertrouwen in de toekomst", zei ze.