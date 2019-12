Roze pelikaan eet hapje mee bij De Lokkerij

Volgens Koopman is het geen toeval dat het dier hier is neergestreken. "Het beest is slim genoeg, hij zit niet voor niets tussen die groep ooievaars. Hij vliegt het dal in, hij vliegt het dal uit. Die ooievaars komen hier een hapje eten en dan moet wel een domme pelikaan zijn, wil je daar niet een beetje gebruik van maken."

De winter door

Normaal gesproken overwintert de roze pelikaan niet in Nederland, en de kou kan nog best lastig worden. Koopman: "Dan gaan we hem wel proberen op te vangen en elders onder te brengen, want wij hebben natuurlijk geen opvang voor pelikanen of een pelikaanachtige.'' Helemaal onmogelijk is overwinteren in Nederland niet voor het dier. In 2015 was er ook een roze pelikaan die de winter goed is doorgekomen.

Niet meer zo roze

Van een afstandje is de pelikaan tussen de ooievaars lastig te spotten. Dat komt vooral omdat het niet meer zo roze is. Maar hoe kan het dat een pelikaan zijn roze kleur verliest? Net als bij de flamingo krijgt een pelikaan de roze kleur door een bepaald soort voedsel. Het eten van kreeftjes en algen zorgt voor de roze klaar van pelikanen, als ze die niet meer eten dan verdwijnt de roze kleur en wordt de pelikaan wit of grijs.

