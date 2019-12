Op pad in de Drentse natuur: aardkundige monumenten

In onze provincie liggen tien aardkundige monumenten. De monumenten markeren bijzondere gebieden in de Drentse natuur, de aardkundige waarden. In deze gebieden komt de geschiedenis van het landschap als het ware aan de oppervlakte. Het gaat onder andere om pingoruïnes, beekdalen en stuifzandgebieden.

Elk jaar wijst de provincie Drenthe een nieuw monument aan. Het meest recente monument, bij de uitblazingskom in de Duunsche Landen, werd in oktober 2019 onthuld. Benieuwd naar deze bijzondere gebieden? We zochten onderstaande wandelingen voor je uit.

Lees ook: De Drentse bodem is een geschiedenisboek

Drouwenerzand

Het Drouwenerzand is een van de weinige actieve stuifzandgebieden in Nederland en ligt op de Hondsrug. Begin 1900 werd dit gebied nog als ramp gezien. Overbegrazing door schapen, het steken van heideplaggen en het uitgraven van keien hadden het zand vrij spel gegeven.

Sinds de jaren zeventig beheert Het Drentse Landschap het gebied en is het stuifzand weer deels begroeid geraakt. In oktober 2009 werd dit gebied als eerste uitgeroepen tot aardkundig monument. Neem zelf een kijkje met deze wandelroute van vijf kilometer of deze wandelroute van negen kilometer.

Havelterberg

De Havelterberg is een complex van stuwwallen dat zo'n 150.000 jaar geleden werd opgestuwd tijdens de ijstijd Salien. Er liggen twee hunebedden met een bijzondere geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de keien in grote gaten gelegd om zo ruimte te maken voor een landingsbaan. Die is er nooit gekomen en na de oorlog zijn de hunebedden weer in elkaar gezet.

In juni 2013 werd het derde aardkundige monument op de Havelterberg onthuld. Deze wandelroutes nemen je mee langs de hunebedden, de overblijfselen uit de oorlog en de landschapskenmerken die hun bestaan danken aan de ijstijd.

De Kleibosch

Het natuurgebied De Kleibosch ligt in de gemeente Noordenveld. In september 2014 is hier het vijfde aardkundig monument onthuld. Dit gebied is bijzonder omdat hier potklei voorkomt tot aan of vlak onder het maaiveld. Vanaf de Middeleeuwen werd deze klei gebruikt om aardewerk van te maken. Op andere plekken in Drenthe zit deze potklei veel dieper in de bodem.

In 2018 was ROEG! op bezoek in dit gebied. Bekijk hier wat er zoal te zien is. Wil je zelf op pad? Het Drentse Landschap beheert het gebied en heeft verschillende routes uitgezet.

Benieuwd naar alle aardkundige monumenten in de provincie? Bekijk de kaart hieronder.