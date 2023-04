Ga je voor rood, geel, paars of roze? De tulpenpluktuinen in Drenthe zijn weer open

Zo'n veld met tulpen langs de weg ziet er natuurlijk prachtig uit, maar erdoorheen lopen is volgens Van der Gun niet de bedoeling. Dat is ook precies de reden dat ze de pluktuin is gestart. "Hier heb je de mogelijkheid om tussen de tulpen te lopen en mooie foto's te maken. Op de andere percelen willen we niet dat mensen dat doen."

Dat is ook de reden waarom Mareke Veenstra met haar familie de tulpenpluktuin in Drouwenermond is gestart. Daar zijn 100.000 tulpen gepland in alle soorten en maten. De tulpen bloeien volgens Veenstra iets later dan voorgaande jaren. Dat heeft alles te maken met het koude voorjaar. "Tulpen houden van warmte en zon en dat hebben we de afgelopen week gehad. Ik was hier dinsdag en toen stond er nog geen tulp in bloei, nu wel. Dus in een paar dagen tijd gaat het hard."