De Week van Drenthe: medewerker WZA verdacht van betrokkenheid bij dood patiënten en aantal verkeersdoden gestegen

De deur staat op een kier voor het drukkerijmuseum in Meppel, het aantal verkeersdoden in Drenthe is gestegen en Theodoor V. uit Veenhuizen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week in de provincie.

Er gloort een sprankje hoop aan de horizon voor het Drukkerijmuseum in Meppel. Vorige week werd bekend dat het museum vanaf juni zou sluiten omdat de lasten te hoog werden. Maar inwoners van Meppel zijn acties begonnen om het museum toch open te houden.

Dat doet Jan Schilperoord van het Drukkerijmuseum goed. "Hartverwarmend moet ik zeggen, dat wij zoveel positieve reacties krijgen.' Schilperoord hoop dat de acties de gemeente overtuigen om de jaarlijkse bijdrage toch te verhogen.

Stijging verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in 2022 was bijna twee keer hoger dan een jaar eerder, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de provincie Drenthe vielen 38 doden in het verkeer, het hoogste aantal in bijna vijftien jaar. Een groot deel van het aantal slachtoffers is ouder dan 75 jaar. De Fietsersbond pleit voor preventieve maatregelen.

"Op het moment dat ze een elektrische fiets aanschaffen, moet er een cursus of training aangeboden worden om bekend te raken met het specifieke gedrag van een elektrische fiets", zegt Gert Oostergetel van de Fietsersbond Drenthe. "Er zitten allemaal extra risico's aan. De snelheid is hoger, het op- en afstappen is anders en de fiets is zwaarder."

Luchtwachttoren Schoonebeek vernield

Woensdag bleek dat de luchtwachttoren bij Schoonebeek deels door vandalen is gesloopt. Zo is de deur er uit gezaagd en zijn diverse spullen meegenomen. De toren stamt uit de jaren '50 en had als functie om vliegtuigen die onder de radar vlogen te kunnen waarnemen.

In de laatste weken zijn er al meer meldingen geweest van vandalisme bij uitkijktorens en vogelkijkhutten in Noord-Nederland. Of deze zaken met elkaar te maken hebben is niet duidelijk, maar de eigenaar van de toren in Schoonebeek heeft aangifte gedaan.

Theodoor V. verdacht van betrokkenheid dood patiënten

Op donderdag kwam naar buiten dat Theodoor V. uit Veenhuizen is aangehouden. De oud-medewerker van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 24 patiënten tijdens de coronapandemie. V. was werkzaam op de longafdeling, waar coronapatiënten destijds werden verpleegd.

De zaak is aan het licht gekomen na een melding bij de raad van bestuur van het WZA. Daarop volgde een onderzoek en werd de medewerker op non-actief gezet. Het ziekenhuis heeft vervolgens aangifte gedaan en de politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.