Liveblog: SC Heerenveen - FC Emmen

Wat kan de ploeg van Dick Lukkien tegen het SC Heerenveen van Kees van Wonderen? Om 18.45 uur gaat de bal rollen in het Abe Lenstra Stadion onder leiding van Jannick van der Laan.

Eerder dit seizoen speelde FC Emmen thuis tegen SC Heerenveen een doelpuntloze wedstrijd. De stand eindigde destijds zoals het begon: 0-0. In Friesland wist FC Emmen in de eredivisie nog nooit te winnen, maar lukt het de Drenten vandaag wel? Je kan de wedstrijd op de voet volgen via ons liveblog.