Drukte op camping de Bosrand: alpaca's naar de kapper, poepscheppen en spelen

Dit weekend is de meivakantie begonnen en dat betekent dat campings in Drenthe weer voldruppelen met vakantiegangers. Zo ook bij Recreatiepark de Bosrand in Ellertshaar, want daar is het druk.

"We hebben nog twee of drie campingplekken over, voor de rest zitten we helemaal vol", zegt Martijn Huisman, eigenaar van de Bosrand.

Honderd dieren

Tweeënhalf jaar geleden nam Huisman, samen met zijn vrouw, de boerderijcamping over, midden in de coronatijd. Toen had Huisman het druk, de camping stond afgeladen vol. Vakantiegangers bleven in eigen land. Nu we weer op vakantie kunnen naar het buitenland, is het natuurlijk maar afwachten of de gasten blijven komen. "Gelukkig zagen we vorig jaar dat mensen wel weer terugkwamen. Nu zien we dat ook weer gebeuren."