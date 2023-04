Weer miljoenen naar vliegveld Eelde? Meerderheid Drents Parlement lijkt wel te porren

Voor de VVD is het trekken van de portemonnee voor het vliegveld geen enorm issue. "Wij vinden de luchthaven belangrijk", onderstreepte fractievoorzitter Willemien Meeuwissen in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Dat vinden veel meer mensen in Noord-Nederland, want uit onderzoek blijkt dat 80 procent voor openhouden is."

Ook bij omwonenden is het draagvlak groot, stelde ze. "Bovendien besteden we als provincie jaarlijks 70 miljoen euro aan mobiliteit, mag daar ook een stukje voor Eelde bijzitten?"

'Tandje erbij in duurzaamheidsambities'

BBB-leider Gert-Jan Schuinder zei aan de gesprekstafel nog geen volmondig ja. Toch staat zij partij allesbehalve onwelwillend tegenover een financiële bijdrage om het vliegveld in de benen te houden. Wat hem betreft kan het op gebied van duurzaamheid wel wat ambitieuzer en scherper. "Dat we gewoon zeggen: over tig jaar vliegen we vanaf Eelde alleen nog elektrisch, of op waterstof."

Bij de sociaal-democraten worden ook nog geen harde toezeggingen gedaan. PvdA-Statenlid Hendrikus Loof zou, voordat hij namens zijn partij de portemonnee trekt, eerst nog wel met directeur De Groot om tafel willen.

"De vraag die er nu ligt is: heeft het vliegveld voldoende maatschappelijke en economische waarde? Dan zou het een logische constatering kunnen zijn dat we verantwoordelijkheid nemen, óók in financiële zin", lijkt Loof bereidwillig. "Als we terugkijken worden we niet altijd vrolijk, maar wat hier nu ligt kan een goede basis zijn om verder te borduren."

Weer Londen?

Wel heeft zijn partij nog een aantal vragen. Nieuwe vluchten optuigen richting Londen en Zuid-Denemarken, waar voor zou worden gepleit, doen hem terugdenken aan eerdere pogingen die inmiddels alweer zijn gestrand. "Londen is eerder al verdwenen, net als Kopenhagen en München. Worden we hier warm van met elkaar?", vraagt hij zich af.