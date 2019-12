Ondernemen in Drenthe: meer dan zeventig jaar slagerij Lantinga in Meppel

"Ik ben derde generatie slager", vertelt Bert-Jan Lantinga. "Mijn opa is begonnen in 1946. Toen heeft mijn vader het overgenomen. Vijftien jaar geleden ben ik bij de zaak ingestapt en tien jaar geleden heb ik alles overgenomen."

En met de overname van de jongste Lantinga is ook het beeld van de slagerij veranderd. "We zijn niet alleen slager, maar ook kok", legt Lantinga uit.

Gemak dient de mens

"We zijn niet echt een slagerij meer. We hebben ons toegelegd op bereide producten", vertelt de slager. Volgens Bert-Jan is er behoefte aan goede maaltijden en producten waar de klant niets meer aan hoeft te doen. "We hebben heel veel huisgemaakte soepen en kant-en-klaarmaaltijden, wat mensen zelf samen kunnen stellen." De toonbanken en etalages staan vol met zelfbereide maaltijden. Ook is er speciaal voor de kerst een kant-en-klaarkerstmenu bedacht.

Reportage over slagerij Lantinga

Minder vlees, beter vlees

Volgens Bert-Jan is een initiatief als de meatless monday goed. Wellicht vreemd uit de mond van een slager, minder vlees eten. Maar het vlees dat we wel eten moet volgens hem dan wél van een betere kwaliteit zijn. "Mijn vader koopt wekelijks ons eigen rundvlees in. Hij gaat naar de boer en ziet er dan ook op toe dat het dier een goed leven heeft gehad. Daar is mijn opa zeventig á tachtig jaar geleden mee begonnen en nog steeds is dat heel belangrijk." Zo komt het meeste vlees in de slagerij uit de buurt.

Kerst

De drukte van de kerst uit zich niet alleen in het kant-en-klare kerstmenu. De koks, slagers en worstemakers zijn komende weken ontzettend druk om te voldoen aan de alle kerstwensen van klanten. "Dat is wel mooi", zegt Bert-Jan. "Als we de kerstdagen hebben gehad, dan zitten we met zijn allen lekker een borrel te drinken en dan is het gewoon dik feest."

