Albert Zoer domineert finale Winter Classics in Exloo

De Winterclassics is een nieuwe competitie, met dit winterseizoen wedstrijden in Mariënheem, Hellendoorn, Luttenberg en gisteren dus de finale in Exloo. De wedstrijdreeks is opgezet om de paardensport in het Noorden te stimuleren. "We willen de springsport in de regio een boost geven", vertelt Marcel de Boer, één van de initiatiefnemers. "Goeie accommodaties zijn er genoeg, maar er moet wel wat georganiseerd worden. Je kunt niet zeggen dat we hier zijn afgegleden, maar we hebben misschien wel te lang stil gestaan, terwijl je elders meer wedstrijden op zag komen."

In de competitie wordt gesprongen tot een niveau van 1.45 en de prijzenpot mag er zijn. Geen wonder dat er flink wat ruiters op de wedstrijden afkwamen. In de finale in het Hippisch Centrum Exloo kwamen 49 combinaties aan de start. Daarvan wisten er 12 de barrage te bereiken.

Voluit

Albert Zoer moest in de beslissende ronde al als tweede starten. De ruiter uit Echten ging voluit met zijn 9-jarige hengst Florian, die uitstekend meewerkte en een onmogelijke afstand op de laatste sprong moeiteloos oploste. De foutloze ronde in een tijd van 28.42 werd niet meer verbeterd. Al werd het met de laatste rit van Alex Gill en Goldenstar nog spannend. Met een tijd van 29.16 werden zijn tweede.

Zoer onderstreepte met zijn overwinning zijn vorm met Florian. Hij won niet alleen de finale, maar ook de competitie. Dat leverde de Drentse ruiter zo'n 5.000 euro aan prijzengeld op. "Florian werkte heel goed mee. Die laatste lijn was spannend, maar hij loste het super op. Dan zie je ook echt dat het teamsport is, dat ruiter en paard het samen moeten doen."