E&O is trots en viert wereldtitel

Ook in Emmen is de wereldtitel van Oranje flink gevierd. Op een groot scherm in de kantine van E&O werd de WK-finale tegen Spanje (29-30) gevolgd.

"Je moet wel", legt bestuurslid Harwin de Jonge uit over de activiteit bij de eredivisionist. "Er zijn zoveel speelsters met een verleden bij de club. Ook zijn we natuurlijk trots op Harry 'E&O' Weerman."

Wereldkampioenen Martine Smeets, Tess Wester, Lois Abbingh en Merel Freriks droegen eens het groen-wit van E&O. Trainer Weerman is als assistent aan de nationale ploeg verbonden. Of zijn huis na het behalen van het goud in Japan versierd moet worden? De Jonge: "Daar breng je me op een idee, maar ik weet niet of de vrouw van Harry daar blij mee is."

Heel spannend

In de slotseconde werd Spanje geklopt. "Het was echt heel spannend", zegt een speelster van de D2 van E&O. De jeugdspelers namen vlak voor het grote scherm plaats om de eindstrijd zo goed mogelijk te volgen. "Op het laatst kregen we een 7-meter en die werd gescoord door Lois Abbingh. Zij komt van E&O!"