Jeugdkoor Viva La Musica kan wel wat jongens gebruiken

Zaterdagmiddag komen de leden in kleine groepjes bijeen voor de generale repetitie in de remonstrantse kerk in Meppel. Echt zenuwachtig zijn ze nog niet. De gouden keeltjes worden warm gezongen en dan gaat het koor onder leiding van Ceciel van der Zee aan de slag.

Pop versus klassiek

De jeugdleden zingen vooral klassieke muziek en volksliedjes. Dat luisteren de jongeren meestal niet op de radio. Maar deze koorleden vinden het prachtig. "Bij pop heb ik soms het gevoel dat het meer gaat om het uithalen en laten zien hoe goed jij kan zingen en niet hoe mooi het liedje is", legt koorlid Simone uit. "Daardoor vind ik klassiek zingen heel erg leuk om te doen." De andere jeugdleden zijn het daar mee eens.

Maar hoe kan het dat deze jongeren geïnteresseerd zijn in klassieke muziek? Het antwoord is simpel volgens Van der Zee. "Jong beginnen", legt ze uit. "Dan begin je met kinderliedjes en dat worden dan volksliedjes en daarna klassieke muziek. Dat gaat moeiteloos in elkaar over. Als je het leert zingen, leer je het ook waarderen."

Jongenstekort

Jeugdkoren hebben het moeilijk. Volgens de bond van Koren in Drenthe vergrijst de koorwereld. Ook is het moeilijk om jongens en mannen te vinden die willen zingen. Bij het koor in Meppel zingen 62 meiden en maar één jongen. Meer jongens zijn van harte welkom. Zangeres Kris: "Als je een stuk hebt met mannen, dan heb je mooi de lage tonen. Die kunnen wij als vrouwen niet altijd bereiken."