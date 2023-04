Bijna zes procent van huishoudens De Wolden miljonair

Gemeente De Wolden heeft het stokje overgenomen van Westerveld wat betreft het hoogste percentage huishoudens dat miljonair is in Drenthe. In 2021 had 5,8 procent van de huishoudens in De Wolden een vermogen van meer dan een miljoen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Westerveld gaat het om 5,7 procent, Tynaarlo volgt met 5,6. In 2020 woonden relatief gezien nog de meeste miljonairs in de gemeente Westerveld (5,4 procent), dat daarmee De Wolden toen net voorbleef.

Assen (1,6 procent) en Emmen (1,7 procent) blijven de gemeenten waar relatief de minste miljonairs wonen. Ook Hoogeveen blijft steken onder de twee procent.

Bloemendaal telt meeste miljonairs

Landelijk zijn Bloemendaal (29,7) en Laren (27) de gemeenten waar naar verhouding de meeste miljonairs wonen. Het aantal huishoudens op 1 januari 2021 met een vermogen van meer dan een miljoen is landelijk gestegen naar 317.000, 32 duizend meer dan het jaar ervoor. Zo'n vier procent van de huishoudens in Nederland was in 2021 miljonair. Vanaf 2014 is er een stijgende trend in het aantal miljonairs in Nederland.

De titel 'miljonair' krijg je wanneer je een vermogen van minstens één miljoen euro hebt. De waarde van de eigen woning en een eventuele hypotheekschuld zijn daarbij meegerekend. Niet elke miljonair in Nederland heeft daarom zeven cijfers op de bankrekening.

Zelfstandigen

Van de werkende miljonairs was twee derde actief als zelfstandige. Dit waren vooral directeur-grootaandeelhouders en zelfstandig ondernemers. De meeste miljonairs komen uit de financiële dienstverlening, 44 procent van de zelfstandigen zijn miljonair in deze sector.