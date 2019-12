Topper Hoogeveen-Leonidas gestaakt om ongeregeldheden

De topper in de hoofdklasse A tussen Hoogeveen en Leonidas is vroegtijdig gestaakt na ongeregeldheden. Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal sloeg de vlam in de pan en bestormden staff, reservespelers en fans het veld. Hoogeveen stond op dat moment met 1-0 voor. Of de wedstrijd nog uit gespeeld moet worden is nog niet bekend.

Hoogeveen is de trotse koploper in de hoofdklasse A en ontving vandaag de nummer drie Leonidas op eigen veld. In de eerste helft waren de blauwhemden de betere van de twee en via Jearl Margaritha wist Hoogeveen op voorsprong te komen.

Stemming slaat om

In de tweede helft keerde Leonidas het tij en de bezoekers werden gevaarlijk. Hoogeveen hield de linies goed gesloten. Een paar minuten voor tijd sloeg de stemming in de wedstrijd onverwachts om. Bjorn Zwikker werd onderuit gehaald en ging in conclaaf met zijn tegenstander. Beide spelers kregen een gele kaart. De situatie lokte een felle reactie uit bij de staff van Leonidas en al snel was het veld gevuld met reservespelers, begeleiding en fans van beide ploegen.

De scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken zodat de rust kon terug keren, maar het duurde lang voordat iedereen was bedaard. De arbitrage geloofde niet meer in een rustige afloop en staakte de wedstrijd definitief.

KNVB beslist

Of de partij nog wordt afgemaakt is niet bekend. De KNVB zal zich over de kwestie gaan buigen. Voorlopig staat Hoogeveen op een 1-0 voorsprong, waarmee ze de koppositie in de hoofdklasse A zouden vasthouden.