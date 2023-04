Vrouw valt van paard bij Havelterberg, quad brengt redding

In het bosgebied tussen Havelterberg en Kallenkote is vanochtend een vrouw van haar paard gevallen. Ze raakte daarbij gewond.

Voor de hulpverleners had het wat voeten in aarde om de plek van het ongeluk te bereiken. Dat lukte niet met een ambulance en traumahelikopter.

De oplossing werd gevonden in een quad van de brandweer. Aan het voertuig was een aanhanger gekoppeld, met daarin een brancard. De vrouw kon zo alsnog worden opgepikt en is daarna naar het ziekenhuis overgebracht.