Alcides oogst complimenten maar geen punten

Alcides heeft in het hoofdklasseduel met de nieuwe koploper JOS Watergraafsmeer met 3-0 het hoofd moeten buigen. De Meppelers oogsten veel complimenten, maar konden het goede spel niet omzetten in punten. De ploeg van Wilko Niemer blijft veertiende in de stand.

"Tot zestig minuten was het een heel erg gelijkopgaande wedstrijd," aldus Niemer. "In de tweede helft komen we enigszins ongelukkig op achterstand en niet veel later komt JOS met een mooie individuele actie in een 1-op-1 situatie met onze keeper en wordt het 2-0. Dan is de wedstrijd gespeeld. Dat het later dan nog 3-0 wordt is een logisch gevolg."

Goed ploegje

Ondanks de nederlaag bood Alcides de doorgewinterde hoofdklasseploeg goed partij en dat kwam Niemer op veel complimenten te staan. "De trainer van JOS kwam me vertellen dat we echt een goed ploegje hebben. Maar we moeten ons goede spel wel omzetten in resultaten en dat is het verhaal van deze eerste seizoenshelft. Dat doen we te weinig."

Na de winterstop wil Niemer met zijn ploeg het tij keren, om de gevarenzone definitief achter zich te laten. "We groeien nog elke week. We hadden deze wedstrijd niets te verliezen en speelden goed. We hadden dan ook wel gehoopt op punten, maar ondanks dat we dat niet hebben gered, houd ik een goed gevoel aan deze wedstrijd over."

Stand

In de stand van de hoofdklasse A bezet Alcides nog altijd de 14e plaats. De Meppelers hebben 11 punten uit 14 wedstrijden.