'Los zand' MSC binnen half uur verslagen

MSC heeft op eigen veld de negende nederlaag in de hoofdklasse A van het seizoen geleden. De ploeg van Berry Zandink stond binnen een half uur al met 4-0 achter tegen middenmotor SJC. Het was een wonder dat de uitslag niet veel hoger uit viel. Door de nederlaag blijven de Meppelers voorlaatste.

Onbegrijpelijk

MSC verkeert de laatste weken in een vrije val. De ene na de andere nederlaag doet zich voor. Voor de thuiswedstrijd tegen SJC zette trainer Berry Zandink zijn manschappen op scherp, maar dit mocht helaas niet baten. "Iedereen in de ploeg weet waar we staan en dat we resultaten nodig zijn om ons te kunnen handhaven. Als je dan binnen dertig seconden op achterstand komt vind ik dat onbegrijpelijk," stelt Zandink.

Mannen en jongetjes

Het is inmiddels een bekend euvel bij de zwart/witte formatie. De linies staan te ver uit elkaar en ruimtes worden te gemakkelijk weg gegeven. "Als je dan ook nog vergeet met je eigen man mee te lopen, dan kan de tegenstander gemakkelijk kansen creëren," stelt Zandink kritisch. Ook ziet de trainer graag dat zijn spelers meer het duel ingaan. "Vooral in de eerste helft laten we dat na. Ze moeten de duels ingaan als mannen en niet als jongetjes. Gelukkig ging dit in de tweede helft beter."

SJC kwam binnen een half uur op een 4-0 voorsprong. De rust gaf MSC de mogelijkheid om even op adem te komen. Na de rust kon MSC het veld een stuk compacter houden, maar met de zege veilig op zak was de tegenstander ook minder fanatiek.

Werken voor elkaar

Voor Zandink is het duidelijk: Wil MSC nog punten pakken, dan moet het team meer voor elkaar over hebben. "Buiten het wedstrijden om is de sfeer in de ploeg ontzettend goed, maar eenmaal op het veld zijn we los zand. Er komt een soort gelatenheid over de ploeg waardoor we geen tegenstand kunnen geven. Dan kunnen we de tegenstander net zo goed de punten cadeau doen."