Rouwend Buinen pakt puntje tegen koploper Eext

Schitterend doelpunt

Eext leek de volle buit binnen te hengelen. Berni Nijhof liep de middencirkel over, zag de doelman van Buinen voor zijn doel staan, bedacht zich geen moment en lobde de bal prachtig in het doel. "Op dat moment zag het er heel mooi uit", bekende de doelpuntenmaker. "We zijn op een gegeven moment toch iets te slordig gaan spelen. Dan loop je naar achteren. Dan gaat het mis." Het was voor het eerst dat Nijhof op deze fraaie wijze scoorde. "Dit gebeurt mij niet iedere week", lachte de speler van Eext.

Knokken

Het gelijke spel van Buinen kwam niet door het goede spel van de gasten. "Dat was niet geweldig", bekende trainer Lucas Kamies. "Maar karakter, dat hebben wij. Als het moet, kunnen wij vechten", zo analyseerde Kamies.

De club uit Buinen heeft een roerige tijd achter de rug. In september overleden twee leden van de club bij een ongeluk bij Stadskanaal. Twee andere spelers raakten in coma. De mannen waren op weg naar huis na een oefenwedstrijd tegen Pekelder Boys. "Dit heeft een grote impact op ons", zei Kamies. "Zeker de laatste weken zit het erg in onze koppies. Dat zie je ook aan de resultaten. Maar wij verwerken dit op onze manier. We komen hier sterker uit."