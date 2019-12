SVBO en VKW winnen, Roden net niet

In de 1e klasse F hebben SVBO en VKW vandaag goede zaken gedaan. De ploeg uit Barger Oosterveld won met 2-1 van vv Heerenveen en heeft daarmee het gat met de top verkleind. VKW versloeg hekkensluiter GAVC met 4-0. Roden begon sterk tegen subtopper Hoogezand, maar ging uiteindelijk met 2-1 onderuit.

SVBO profiteert

SVBO heeft een mooie stap gemaakt richting de top van de 1e klasse F. De ploeg kwam naar een 2-0 voorsprong tegen de amateurs van Heerenveen door treffers van Davy Wessels en Ronald Gerdes. Heerenveen wist nog wel een aansluitingstreffer te maken, maar de drie punten bleven in Emmen.

Door de zege komt SVBO op 24 punten uit 12 wedstrijden en daarmee staat het nu op gelijke hoogte met voormalig koploper SWZ Sneek. Die ploeg verslikte zich vandaag in Dalfsen en speelde met 1-1 gelijk. WVV is de nieuwe koploper met 26 punten. SWZ heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld, die volgende week wordt ingehaald tegen GOMOS.

VKW domineert

VKW uit Westerbork had vandaag geen kind aan hekkensluiter GAVC. De ploeg van Karlo Meppelink kwam vóór rust al naar een 2-0 voorsprong door twee treffers van Jonas Nijland. In de tweede helft verdubbelde Anjo Willems de score.

Na twee opeenvolgende nederlagen was VKW weggezakt in de stand. Na vandaag staat de ploeg zevende met 17 punten uit 11 wedstrijden. Ook VKW komt volgende week nog in actie tegen Noordster.

Roden capituleert

Roden kwam vandaag sterk uit de startblokken in de wedstrijd tegen subtopper Hoogezand. Die ploeg staat vierde in de stand. Wie anders dan Robin van der Tuin zette Roden na een klein half uur spelen op voorsprong en daarmee leek een wonder in de maak.

Vlak voor rust kwam Hoogezand door een goal van Justin Slor terug in de wedstrijd. In de 80e minuut maakte Tom Kasto de tweede treffer voor de thuisploeg en bestempelde daarmee het lot voor Roden. 2-1 was de eindstand.

In de stand blijft Roden elfde met 10 punten uit 11 wedstrijden.

GOMOS - GRC afgelast

GOMOS kwam vandaag niet in actie. De wedstrijd tegen GRC Groningen werd afgelast. De nummer 9 in de stand komt volgend weekend nog wel in actie tegen voormalig koploper SWZ.

