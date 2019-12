Michaël Heylen 'fier' op een clean sheet tegen Sparta

De verdediger moest vlak voor tijd nog handelend optreden toen Sparta-invaller Piroe dichtbij de 2-1 was. Heylen gooide zich met ziel en zaligheid voor het schot en voorkwam de goal.

'Nu ook nog in uitduel'

Op die momenten moet ik er staan, net als Dennis Telgenkamp ons een keer prima redde. Verder zijn we niet echt in de problemen geweest. Ja, we hadden de derde en vierde moeten maken", vindt Heylen. "Dat is jammer, maar belangrijker was dat we de 2-0 consolideerden en dat hebben we gedaan. Nu moeten we ervoor zorgen dat ons dit ook in een uitduel gaat lukken."

Lees ook: