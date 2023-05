Nabestaanden omgekomen militairen: 'Hang vlag rechtop'

Nabestaanden van omgekomen militairen vinden de omgekeerde Nederlandse vlaggen pijnlijk om te zien. Onder anderen de familie van de in Mali omgekomen Henri Hoving van de 11 Luchtmobiele Brigade uit Assen, roepen op om op 4 en 5 mei de Nederlandse driekleur rechtop te hangen.

Jennifer Schouten, de weduwe van Henry Hoving die tegenwoordig met haar dochter in Eelderwolde woont, heeft een dubbel gevoel bij de omgekeerd hangende vlaggen. "De Nederlandse vlag draagt een boodschap uit en lag op onder anderen Henry's grafkist toen hij na zijn overlijden op het vliegveld aankwam. Ik snap wel dat het nabestaanden van omgekomen militairen boos maakt als die vlag misbruikt wordt op een dag waarop je oorlogsslachtoffers herdenkt. Sommigen hebben er echt last van", zegt ze.

"Maar", voegt Schouten toe, "zelf heb ik er iets minder moeite mee. Ik begrijp ook heel goed wat de boeren dwarszit en welk gevoel zij met zo'n omgekeerde vlag willen uiten."

De wens van de nabestaanden en het gevoel van de boeren bij de vlag zorgt bij haar dan ook voor een dubbel gevoel. Hoe de vlaggen er ook bij hangen, ze zullen de weduwe naar eigen zeggen niet in de weg zitten bij het herdenken. "Hoewel Henry's overlijden elk jaar weer een jaar verder achter ons ligt en daarmee ook een beetje verandert, blijven op 4 mei de twee minuten stilte om acht uur 's avonds speciaal."

Verklaring

"Ons kind, onze ouder, partner, broer/zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag. Hun leven verloren in dienst van het Nederlandse volk. Voor uw vrede en democratie. Het is jaren geleden, maar voor ons voelt het als gisteren", schrijven de nabestaanden van Hoving in een algemene verklaring.

Op 4 mei staan de nabestaanden stil bij zijn overlijden met een stille tocht in Winschoten. Eerder op die dag wordt ook het viaduct bij Hoogkerk bezocht dat is vernoemd naar Kevin Roggeveld, de andere militair die in Mali om het leven kwam bij een mortierongeluk.

Protest

Afgelopen jaar werden duizenden Nederlandse vlaggen op de kop gehangen als protest tegen onder andere het stikstofbeleid van het kabinet. Verschillende overheden hebben na weken of maanden vlaggen verwijderd van publieke eigendommen als lantaarnpalen en plaatsnaamborden. Maar langs verschillende Drentse wegen is nog altijd blauw-wit-rood te zien op particuliere gronden en gebouwen.

Jos Ubels van Farmers Defence Force vindt het een sympathieke oproep, maar ziet praktische bezwaren. "Dingen uit respect doen is hartstikke mooi. Als mensen dat willen doen begrijp ik dat. Maar dan moet je wel duizenden vlaggen voor twee dagen omdraaien."

"Daarnaast is politiek nog niets bereikt. Natuurlijk, de winst van de BBB laat zien dat Nederland het niet eens is met wat in Den Haag gebeurt; maar er is nog niks veranderd. Dus mensen mogen dat doen, maar wat mij betreft gaat de vlag de volgende dag weer op de kop."

Nabestaanden vinden wel dat het vlagsignaal het doel heeft behaald. "Den Haag heeft uw vlag gezien, uw stem gehoord", stellen ze. "Daarom doen wij deze oproep: laten wij, Nederlanders, op 4 en 5 mei al deze duizenden vlaggen hijsen, rood-wit-blauw. Het symbool voor vrede, vrijheid, een onafhankelijk en democratisch Nederland, en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers."

Hoving

Volgens Ubels is de omgedraaide vlag geen affront tegen veteranen en oorlogsslachtoffers. "De mensen die de vlag omgekeerd hangen doen het omdat ze het niet eens zijn met politiek Den Haag, maar ik weet dat de meesten die de vlag zo hebben hangen echt wel respect hebben voor militairen en nabestaanden. De oorlog zit in de agrarische gezinnen nog juist dicht in het hart."