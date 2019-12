Spelletjes, koken en eten voor integratie Eritreeërs in Assen

"We willen de Assenaren bekendmaken met de Eritrese cultuur", legt Milka Yemane van Stichting Lemat uit. "De Eritrese nieuwkomers en Assenaren komen nu samen, omdat wij geloven dat dit echt een goed middel is om te integreren. Je cultuur is wie je bent en wat jou jou maakt. Hoe fijn is het als mensen in jouw nieuwe cultuur ook dingen weten over je oorspronkelijke cultuur?"

Herinnering aan Eritrea

De geur van vers gebrande koffie is van verre te ruiken. Twee jonge dames, Kokob en Freselam zetten een pannetje met koffiebonen op het vuur. "Koffiebonen zoals hier in Nederland, kant en klaar gemalen, kennen wij niet in mijn land", vertelt de 15-jarige Kokob, die vier jaar in Nederland woont. In Eritrea moeten de bonen nog gemalen en geroosterd worden.

De bonen in het pannetje hebben een groenachtige kleur. Kobob roostert ze een minuutje of tien. De bonen worden bruin en de geur wordt sterker. Het koffie branden is een herinnering aan haar land, net als alles wat er vandaag in 't Markhuus gebeurt.

Het Eritrese gebeta (foto: rtv drenthe)

Spelletjes doen

Aan de verschillende tafels worden spelletjes gespeeld. Van Mens Erger Je Niet tot het Eritrese bordspel Gebeta. Vier mensen zitten aan een tafel Gebeta te spelen. Voor hen liggen twee houten planken met daarin een aantal ronde gaten. Ronde balletjes worden verplaatst in de gaten.

Er wordt gepraat in een onverstaanbare taal, als buitenstaander snap je er maar weinig van. Ondertussen komen er steeds meer Eritrese mensen om de tafel staan. Iedereen lijkt mee te doen. Mehreteab is één van de spelers aan tafel. "Ik ben heel blij dat ik dit spel hier kan spelen. Het is goed voor de hersenen, die worden weer actief."

Van elkaar leren

Nederland is heel anders dan Eritrea, meent Berhane. "Er heerst hier een individualistische cultuur. Door samen te komen met andere Eritreeërs, delen we ervaringen en leren we van elkaar. Dat is beter voor de integratie."

"Ik vind de Eritrese cultuur heel mooi. Iedereen is heel gastvrij. Je kunt altijd komen wanneer je wilt. Het eten is ontzettend lekker", zegt Marjan Huizinga uit Veenhuizen, die een kijkje komt nemen. "De mensen zijn heel vrolijk en hartelijk." Marjan is vooral in 't Markehuus omdat ze hoopt nieuwe contacten op te doen en daarnaast hoopt ze op heel veel gezelligheid vanavond. "Maar dat gaat vast wel lukken", lacht ze.

Eten en zingen

De avond is nog jong. Veel Eritreeërs hebben Eritrees eten meegenomen zodat ze samen, met zowel Assenaren als deze nieuwe Assenaren, kunnen eten en hun cultuur kunnen delen. Op het podium staat een groepje jongeren klaar om te zingen. Ze oefenen nog voor de laatste keer voor het eten wordt geserveerd. Het belooft een mooie avond te worden.