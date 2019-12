Dick Lukkien: Sparta was niet goed, maar dat kwam door ons

"De spelers hebben zich uitstekend gerevancheerd voor de wedstrijd in Venlo tegen VVV. We hadden totale controle. Na de eerste vijf minuten speelden we zoals we kunnen met diepte in het spel, een sterk middenveld en backs die mee op kwamen. Wat het grote verschil was met vorige week? Dat we vandaag aan de bal gewoon veel beter waren."

"Ook Sparta wilde net als VVV op eigen helft verdedigen", vervolgt Lukkien, "maar we leverden vandaag veel meer kwaliteit in de uitvoering, waardoor onze spelers meer en meer in hun sterkte kwamen. Daarnaast moet ik ook een groot compliment maken aan Nikolai Laursen die uitstekend in de discipline heeft gespeeld en ook verdedigend zijn werk heeft gedaan. Daar praat ik veel met hem over en vandaag liet hij zien dat hij het ook kan vertalen."

Kritiek had Lukkien ook. "Dat heb ik zeker. Ik vind dat we meer goals hadden moeten maken, waardoor we de wedstrijd veel eerder op slot kunnen gooien. Nu kan één moment van Sparta zomaar de spanning terugbrengen. Die momenten kwamen ook, maar gelukkig redden Dennis Telgenkamp en Michaël Heylen ons bij twee hachelijke momenten."

Emmen gaat in ieder geval met 18 punten de winterstop in en loopt dus minstens 1 op 1. Maar Lukkien hoopt dat zijn ploeg volgende week de negatieve uitreeks kan doorbreken. Dat moet dan gebeuren in Euroborg, tegen FC Groningen. "Een mooier affiche is er volgens mij niet denkbaar om dat voor elkaar te krijgen."

