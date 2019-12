In 1972 had de band America een grote hit met het nummer A horse with no name. De band bestond uit Dan Peek, Dewey Burnell en Gerrie Berkley. Peek verliet de band in 1977 en de beide anderen gingen als duo verder. Hun laatste album verscheen dit jaar ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Daarnaast is Gerrie Beckley ook solo actief. Five mile road, dat recentelijk verscheen, is zijn zevende soloalbum.