120 miljoen euro extra winst FrieslandCampina: 'Niet alle kosten kunnen doorberekenen'

Hij ziet in het begin van dit jaar dat wereldwijd de zuivelprijzen al wat dalen, terwijl de melkprijs nog aan de hoge kant is. "Dit zal met name in de eerste helft van 2023 impact hebben op onze resultaten."

De prijs die FrieslandCampina aan boeren betaalt per 100 kilogram is deze maand met bijna 6 euro verlaagd naar 44,75 euro. In maart was dat nog 50,50 euro per 100 kilogram. Voor biologische boerderijmelk betaalt het bedrijf in april 61,00 euro per 100 kilogram. Dat is 2 euro minder dan in maart. Vorig jaar steeg de melkprijs naar recordhoogte.