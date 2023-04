Duistere veiling inboedel van failliet Yankee Doodle in Assen

Amerika-liefhebbers konden hun hart ophalen in Assen. De inboedel van het failliete Amerikaanse restaurant Yankee Doodle ging onder de hamer. Vandaag opende de eetgelegenheid nog een keer de deuren voor geïnteresseerden. Maar de kijkdag kreeg een gekke wending.

"Het is ontiegelijk donker hier", zegt kijker Bennie. Hij is een van de mensen die naar het eethuis is gekomen om te speuren naar spullen. En dat was best een uitdaging, want de voorbereiding van de veiling liep niet geheel volgens plan. Het pand aan de Borgstee was pikkedonker, omdat het die ochtend bleek afgesloten van elektriciteit.

"Toen we hier aankwamen, was het alarm eraf. Even later bleek dat ook de stroom afgesloten was", verklaart veilingmeester Jaap Herder. "Dat wisten we niet, anders hadden we wel maatregelen genomen."

Met de zaklamp de inboedel langs

En dus moesten de geïnteresseerden noodgedwongen met de zaklampen van hun telefoon bij de inboedel langs. Zo werpt kijker Yamen vooral een blik op de spullen die geen link hebben met de Verenigde Staten. "Ik ben hier voor het praktische deel, want wij hebben zelf een horecazaak", zegt hij terwijl hij met een zaklamp op de ovens in de donkere ruimte schijnt.

Ook Bennie geeft niet veel om de spullen met een Amerikaans tintje. Het is dan ook de eerste keer dat hij een voet zet in het restaurant. Toch besluit hij even later alsnog een kijkje te nemen bij een kleine versie van het vrijheidsbeeld. "Dit is wel een heel mooi ding, er zit zelfs verlichting in", wijst hij naar het groenblauwe beeld.