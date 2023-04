Gebrek aan plekken in hondenpensions deze zomer 'extreem'; tekort loopt nog verder op

Het tekort aan opvangplekken voor honden in Drenthe is komende zomer 'extreem'. En er is geen zicht op nieuwe plekken in hondenpensions. Sterker nog: de komende jaren sluiten er nog meer hondenpensions waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

"Ik word helemaal platgebeld", zegt Harma Dijk van Mobomax in Tweede Valthermond. "Ik ben al vol vanaf begin juni tot eind september. Dat heb ik nu duidelijk op de website gezet, want anders doe ik niets anders dan de telefoon opnemen en 'nee' verkopen."

'Dit jaar is extreem'

Ook Esther Hoeksema van 't Suydenvelt in Exloërveen zit komende zomer al helemaal vol. Het pension heeft plaats voor maximaal 80 honden. "Het is dit jaar extreem. We zijn veel vroeger vol dan in de afgelopen jaren. Mensen boeken zelfs al voor de volgende zomervakantie. En we merken ook dat er meer boekingen zijn in andere vakanties."

Haar vader Jaap Hoeksema had zelfs iemand uit de Randstad aan de lijn die plek zocht voor vier honden. "Het zou 450 euro kosten. Maar ik zei dat ik vol zit. Die man zei: 'Wat als ik duizend euro bied?' Maar vol is vol."

Twee grote pensions gesloten

Het probleem is dat er in de afgelopen twee tot drie jaar wel zes of zeven hondenpensions in Drenthe en omgeving zijn gesloten. Waarvan twee grote. Zo sloot Dierenpension Eelde met 120 plekken op 15 december 2020 de deuren na 62 jaar. "Wij zijn hier blijven wonen en hebben dus niet gezocht naar een opvolger", zegt Mattie de Jonge.

Ydermade in De Punt sloot op 1 maart 2022 de deuren, waarmee opnieuw 200 opvangplekken voor honden verdwenen. Het stond lang te koop, maar het lukte de eigenaren niet om een opvolger te vinden.

Meer pensions gaan sluiten

De komende jaren staan er nog meer hondenpensions op de nominatie voor sluiting. Zoals de Drentsche Hoeve in Nieuwediep. "We gaan het rustiger aan doen. We hadden 40 opvangplekken, maar komende zomer hebben we 30 honden. En buiten de zomer proberen we het aantal op 20 te houden, maar dat is lastig omdat we veel vaste klanten hebben die we niet teleur willen stellen", zegt eigenaresse Anita Berrelkamp.

"Op 1 april 2025 of 1 september 2025 is het echt afgelopen. September zouden we dan doen om onze klanten tegemoet te komen. Wij blijven hier wonen en zijn dus niet op zoek naar opvolging. Daarna wordt de spoeling wel heel erg dun", aldus Berrelkamp.

En ook Mobomax , met 40 plekken, gaat binnen vijf jaar sluiten. "Ik ben 70 jaar en ga het over vijf jaar te koop zetten. Ik zoek geen opvolger, want ik woon hier heel mooi en alles is gelijkvloers. Maar als ik het kan verkopen wil ik hier wel weg", aldus Dijk. Dat een stoppende eigenaar in het huis bij het pension wil blijven wonen, komt vaker voor en is een probleem bij het zoeken van opvolging.