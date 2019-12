Stichting TT Week Assen verhuist TT Kermis naar de stad

Het heringerichte Koopmansplein is straks te klein voor een groot muziekpodium tijdens het TT Festival (foto: OKRA)

Van de nood een deugd

De Stichting is ervoor wezen kijken in Tilburg. "Daar staat de kermis ook echt in de straten in de binnenstad", zegt Ten Bosch. "En ze merken daar ook bij de middenstand dat er dan meer besteed wordt." Ook de Groninger Meikermis is volgens Ten Bosch een goed voorbeeld. "Voor de middenstand en de horeca in Assen wordt de TT Week overdag dan ook een stuk aantrekkelijker, want zo'n kermis is er toch negen dag te vinden", aldus Ten Bosch.

Reuring in de stad

Hoofddoel is volgens Ten Bosch 'meer reuring in de stad met de TT'. "Zo hebben de ondernemers er ook meer rendement van. Als je naar de TT Kermis gaat, kun je bij wijze van spreken ook zo doorlopen naar de Hema voor een onderbroek. En je zit ook zo op het terras bij de Asser horeca. Zo profiteert iedereen er in de binnenstad van mee", besluit Ten Bosch.

Voordat de kogel echt door de kerk gaat, is er nog wel eerst overleg met de ondernemers in de binnenstad, de horeca en ook binnenstadsbewoners. "Want die krijgen wel negen dagen een kermis voor de deur, wellicht dat we de tijden wat moeten aanpassen", besluit Ten Bosch.