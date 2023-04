Zorgen om toekomst Loopfestijn in Klazienaveen

In 2016 deden er zo'n 1.400 lopers mee aan het Drenthe Loopfestijn. Voor dit jaar staat het aantal inschrijvingen voorlopig op 180. "De zorgen zijn behoorlijk groot", zegt Jan Sorgdrager, voorzitter van de hardloopwedstrijd in Klazienaveen.

De wedstrijd kent verschillende onderdelen: de 4 mijl, 10 kilometer en de halve marathon. Voor kinderen is er daarnaast de 1 en 2 kilometer, en leerlingen van het Esdal College lopen mee in de Esdalrun, van 3 kilometer.

Om tot een succesvol hardloopevenement te komen, zijn er zo'n 500 deelnemers nodig denkt Sorgdrager. "We maken er hoe dan ook een feestje van", garandeert hij. Maar dat feestje, dat is met zo weinig hardlopers, misschien wel voor het laatst. Minder deelnemers, betekent minder inkomsten. En dat terwijl er ook sponsors zijn weggevallen en de subsidie van zowel de provincie als gemeente is verlaagd.