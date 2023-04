Verdachten uitbuiten Thaise prostituees mogen niet naar huis, 'zaak is te ernstig'

Vier van de vijf verdachten in een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuitte, blijven vastzitten. Over de vijfde persoon wordt 9 mei beslist. Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting in Assen. Wanneer hun zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Onder die groep verdachten die vandaag voor de rechter stond, is een 35-jarige man uit Assen.

Het onderzoek loopt vanaf begin vorig jaar, toen een woning in Leeuwarden werd doorzocht en een massagesalon in Assen werd gecontroleerd. Een bende was volgens het Openbaar Ministerie (OM) al een jaar lang actief in het uitbuiten van Thaise vrouwen in Leeuwarden, Nijmegen, Assen en Zwolle. Uiteindelijk zijn 23 verdachten in heel Nederland aangehouden.

Drie aangiftes

Vier mannen en een vrouw uit Roosendaal zitten nog vast. Vijf vrouwen verklaarden bij de politie over de uitbuiting. Drie van hen deden uiteindelijk aangifte. Een 22-jarige Zwollenaar werd aangewezen als de grotere baas en 'regelneef' van de bende. Hij regelde de seksadvertenties, condooms en vliegtickets.

Uit zijn telefoongegevens bleek dat hij aanwijzingen opvolgde van een vriendin in Thailand. De vrouwen kregen een goed bestaan in Nederland voorgespiegeld. Zij gingen een schuld aan en moesten die via prostitutie terugbetalen. De vrouwen ontvingen zo'n twintig klanten per dag en verdienden 22.000 euro per week.

Een 52-jarige Thaise vrouw uit Roosendaal haalde dat geld op. Zij mocht daarvan een klein bedrag zelf houden, erkende ze later bij de politie. "Ze handelde uit financieel gewin", zei de aanklager daarover. De Thaise vrouw behoort volgens het OM bij de harde kern die nog vastzit.

Massagesalon

De vrouwen kregen onder meer onderdak bij een 35-jarige man uit Assen en een 40-jarige man uit Zwolle. "Zij waren de huisvesters en reden de vrouwen naar klanten", zei de officier van justitie. Ze moesten onder meer in een massagesalon in Assen aan het werk.

"Moderne slavernij, een probleem dat bij politici hoog op de agenda staat", zei de rechter over de ernst van de zaak. Het onderzoek zit in de eindfase, zei de officier van justitie. De man uit Assen en de twintiger uit Zwolle worden nog psychisch onderzocht. De Assenaar wordt ook mishandeling verweten.

Op voorwaarden vrij

Het geld werd vermoedelijk in Thailand witgewassen, maar een samenwerking met Thaise autoriteiten is volgens het OM nauwelijks mogelijk. Het onderzoek strekt zich uit over heel Nederland, gaf de aanklager aan. De Assenaar was net op voorwaarden vrijgelaten in afwachting van een andere strafzaak, toen hij voor mensenhandel beeld kwam.