Carbidschieten in 2019: 'Een echte BOCK heeft doppen op'

'Een echte BOCK heeft doppen op'. Dat is de nieuwe slogan van de jaarlijkse veiligheidscampagne rondom carbidschieten, de BOCK-campagne. In Fluitenberg vindt vandaag de landelijke aftrap van de vijfde editie plaats. Met een optreden van de band Mooi Wark, die speciaal voor deze campagne een nummer schreef.

Doppen

Doppen, oftewel gehoorbescherming op dus. Want met zulke harde knallen is dat wel nodig. John Schoonheim, voorzitter van de Stichting Carbid Schieten Drenthe vertelt: "We hebben een maand geleden carbidschoten gemeten. Voor allerlei afstanden. En als je ernaast staat haal je toch wel tot 130 decibel. Dat is hartstikke veel. Het zijn wel lage tonen, dat scheelt, maar je moet zeker je oren wel beschermen." Elke BOCK, Bewust Oplettende CarbidKnaller, krijgt bij het aanvragen van een vergunning of ontheffing bij de gemeente dan ook een paar doppen aangeboden.

Speciaal nummer

De band Mooi Wark schreef speciaal voor deze campagne een nummer, dat ze tijdens de aftrap speelden. Basgitarist William Bossong: "Vroeger, als klein jochie, deden we de oordoppen nog niet altijd op. Daar krijg je later wel spijt van, want donders, dat gaat hard hoor!" Bossong vertelt dat Mooi Wark meedoet "omdat veiligheid boven alles gaat". Wel zegt hij: "We gaan niet met het vingertje wijzen, dit mag niet, dat mag niet, maar let er gewoon wel even op."

De BOCK-campagne geeft vijf tips voor het veilig knallen van carbid.