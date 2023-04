A28 komende twee nachten deels afgesloten

Aanvankelijk stonden de werkzaamheden gepland voor vorige week, maar omdat er niet genoeg technisch geschoold personeel beschikbaar was, werd de klus uitgesteld. De verwachting was dat er in mei gewerkt kon worden, maar het kan nu dus alsnog in april. "Daar zijn we heel blij mee, ook omdat het in de vakantie valt en het dus rustiger op de weg is", zegt een woordvoerder.