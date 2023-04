Saneren en vervangen van kunstgrasvelden kost Assen ruim 7 miljoen euro

Nu is volgens de gemeente 'het natuurlijke moment aangebroken' om de komende jaren negen kunstgrasvelden te vervangen, en deze te voorzien van een alternatief vulmiddel voor een zachte grasmat. Ook de grond onder en rond de voetbalvelden wordt gesaneerd. Het gaat om kunstgrasvelden bij de voetbalclubs ACV, LTC, VV LEO, Achilles, FC Assen, Asser Boys en bij MFC het Schakelveld.

Biologisch afbreekbare korrel

Vanaf 2028 komt er een Europees verbod op de omstreden rubberen granulaatkorrels. Maar Assen neemt hierin een voorbeeldfunctie, zo zegt de gemeente, en stapt voor alle kunstgras nu al over op een milieuvriendelijk instrooimiddel. Ze kiezen voor een synthetisch elastisch rubber, wat officieel thermoplastisch elastomeer (TPE) heet, en wat biologisch afbreekbaar is.

Assen heeft de keuze gemaakt na extern onderzoek, en ervaringen van voetbalclubs met TPE of kurk als vulmiddel op de velden. Kurk valt dan af als alternatief, zo zegt de gemeente, omdat een kurkveld lastig te onderhouden is en snel slijt. Ook is bij lichte nachtvorst het veld met kurk niet te gebruiken, doordat het te hard wordt.

Aanbesteding in één keer

Volgens Assen is daarmee nog niet gezegd dat de komende tijd alle nieuwe kunstgrasvelden de milieuvriendelijke rubberkorrel krijgen. "De markt in kunstgrasmatten en type infill staat niet stil. Zo wordt er ook steeds meer geëxperimenteerd met velden zonder vulmiddel. Dus we zetten de keuze, gezien alle ontwikkelingen, niet vast."