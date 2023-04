Restaurant Poortman in Veeningen in Michelin-gids met Bib Gourmand

De vlag kan uit bij restaurant Poortman in Veeningen. De horecazaak is door Michelin in de prestigieuze restaurantgids opgenomen met een Bib Gourmand.

Poortman is een van de acht nieuwkomers die met deze eervolle vermelding in de gids staat. In totaal zijn er in Nederland 98 plekken met een zogeheten Bib Gourmand, waarmee Michelin bedrijven aanprijst vanwege "een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding". Volgens Michelin is 'generositeit vaste kost in zaken met deze onderscheiding'. Ook de uitbundigheid van smaken wordt geroemd.

Lovende woorden

Specifiek over Poortman wordt in de Michelin-gids lovend geschreven. 'Klassiekers als kalfstong met spitskool en hazenpeper met rode kool worden met evenveel metier bereid als een wereldse ceviche of een groentegerecht rond knolselderij. Generositeit staat hier vast op de kaart, zonder de finesse van bijvoorbeeld een wildjus in de weg te staan', aldus de recensenten.

Poortman is al meer dan honderd jaar gelegen langs de toeristische route Ommen-Meppel. Maurice Grendelman en Anandi van Dijk namen in 2017 Poortman over en vernieuwd de zaak, waarbij ze hebben geprobeerd het authentieke in het pand te bewaren. Dat is volgens Michelin gelukt. 'Poortman is van café-restaurant geëvolueerd naar een echt restaurant, waar de authentieke herinneringen bijdragen aan de gezelligheid.'

Ceremonie in Amsterdam

Omdat Poortman is opgenomen in de gids heeft het deze week aangepaste openingstijden. Vandaag is de eetgelegenheid gesloten in verband met de ceremonie van Michelin in Amsterdam.

Naast Poortman heeft ook Sukade in Meppel een Bib Gourmand. Sukade stond al meerdere keren in de gids.