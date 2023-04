Après-skifeest tennisvereniging Meppel wordt mogelijk duur geintje

Het feestje is in volle gang. Een kwartier na de officiële sluitingstijd van de kantine staan toezichthouders op de stoep. De gemeente verwijt Jans dat hij het feest toen niet wilde beëindigen. Harold Jans denkt er het zijne van.

"Dat is toch het meest onverstandige wat je kan doen? We schrokken al dat handhaving op de stoep stond. Dan ga je toch niet daarna gewoon door tegen de regels in? Na dat gesprek hebben we meteen het feest stopgezet. Met alle aanwezigen hebben we toen alles schoongemaakt en opgeruimd. Om 23.30 uur was het feest voorbij en een kwartier later was iedereen ook weg."

Voor de gemeente is het de aanleiding om te dreigen met de boete. In een brief die de gemeente naar Bij Jans stuurde, wijst ze erop dat voor het organiseren van zulke activiteiten er tot twaalf keer in het jaar een melding gedaan kan worden. En dat het voor dit geval ook nodig was geweest.

Wedstrijden stoppen eerder

Als gevolg van de 10.000 euro boete waar de gemeente mee dreigt als er weer een overtreding op de sluitingstijd volgt, worden alle tenniswedstrijden een kwartier voor sluitingstijd stopgezet. Competitie of niet, en of de wedstrijd afgelopen is of niet.

Reden voor de KNLTB, de Nederlandse tennis- en padelbond, om in actie te komen. Die heeft op zijn beurt een brief gestuurd aan de gemeente. "In veel gevallen gaat het om een paar kwartier", schrijft Robert Jan Schumacher, directeur dienstverlening van de KNLTB, over wat er nog moet worden afgespeeld aan wedstrijden.

"Dit zal er toe leiden dat het spelen van competities op bijvoorbeeld de vrijdagavond en het spelen van toernooien zal moeten gaan stoppen, omdat de onzekerheid rond het al dan niet kunnen afspelen van de wedstrijden voor mensen onvoldoende waarborg is om hier energie en (reis)kosten in te stoppen."

Verplaatsen?

Wedstrijden verplaatsen gaat niet zomaar. "De competitie is een landelijk georganiseerde competitie vanuit de bond. Een vrijdagavondcompetitie heeft een vaste starttijd van 19.00 uur en kan niet eerder gespeeld worden, vanwege mensen die moeten werken."

De bond wijst erop dat een tenniswedstrijd geen eindtijd heeft. Schumacher: "Het is daarom in veel gemeenten gebruikelijk dat er rond de maximale eindtijd geldt dat partijen die dan lopen, afgespeeld mogen worden."

Mediator

De gemeente biedt aan om met een mediator te komen om met omwonenden in gesprek te gaan. Dat ziet Jans wel zitten, omdat hij eerder al heeft aangegeven met de buurt te willen praten over de klachten.