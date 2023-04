Skelet van uitgestorven berensoort te zien in Hunebedcentrum

Skeletten en botten van uitgestorven en prehistorische dieren, met als topstuk de overblijfselen van een holenbeer, een grote berensoort die tot zo'n 25.000 jaar geleden leefde in Europa. Vanaf morgen zijn die dierlijke resten te zien in het Hunebedcentrum in Borger.

De collectiestukken zijn al lange tijd in bezit van de Rijksuniversiteit Groningen en stonden, kort voor de verhuizing naar Borger, tentoongesteld in het stedelijke Universiteitsmuseum. Het skelet van de holenbeer werd in 1901 aangekocht door Friedrich Julius van Calker, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit en is samengesteld uit losse grotvondsten uit Oostenrijk. De komende twee jaar staat het werk in het Hunebedcentrum.