Kruithof heeft eindelijk erkenning voor 11 keer winnen Alternatieve Elfstedentocht

Ook kreeg Kruithof twee maal een onderscheiding waarop vermeld staat: 'Negen keer de Alternatieve Elfstedentocht gewonnen'. Voor zijn vriend Arend Pluim een reden om daar een einde aan te maken. "Jan is boos!", laat Pluim weten. "Hij heeft weinig onderscheidingen gekregen en op de twee die hij heeft gekregen staat het aantal overwinningen niet goed."

Pluim hoopte ooit dat Kruithof een lintje zou kunnen krijgen vanwege zijn prestaties, "maar volgens de gemeente zou Kruithof daarvoor niet voldoende vrijwilligerswerk te hebben gedaan." Daarom schreef Pluim ooit de KNSB voor een Gouden Speld.

Medaille

Twee jaar geleden rond zijn verjaardag was het zover: "Ik sprak af met iedereen die bij Jan op visite zou komen af in het café. Vanuit daar zijn we samen naar het huis van Jan gegaan." Op zijn 81ste verjaardag werd Kruithof daarom onderscheiden voor zijn wereldrecord. Kruithof is nog steeds recordhouder namelijk. Hij schaatste ooit 655 kilometer in 24 uur. Voor de KNSB voldoende reden om hem te eren. Hoewel tijdens de uitreiking de man van de KNSB spreekt van "elf keer de Alternatieve Elfstedentocht gewonnen", vermeldt het speldje dat zelf niet.

Om Kruithof tegemoet te komen bedacht Pluim iets voor zijn verjaardag dit jaar. "Ik doe hem gewoon een medaille om waar het goede aantal op staat." Vrijdagavond reikte Pluim de medaille uit aan Kruithof.

Pluim probeert wel vaker Kruithof op te vrolijken, ook toen Kruithof alleen kwam te staan na het overlijden van zijn vrouw. "We zaten op een gegeven moment bij een gala waar Erica Terpstra bij ons aan tafel zat. Toen vroeg ik Erica of ze nog een kerel zocht, omdat Jan nog wel een vriendin zocht. Erica wilde alleen niets meer met mannen te maken hebben zei ze. En is dat dus niets geworden, maar inmiddels heeft Jan een hele lieve vriendin."

Jan Roelof Kruithof krijgt de medaille van een van zijn beste vrienden (foto: Martien Kruithof)

"Dit is hartstikke leuk!", laat Kruithof weten. "Overal op internet staat dat ik negen keer de Alternatieve Elfstedentocht gewonnen heb, maar dat is elf keer." Kruithof zegt zelfs bewijs te hebben. "Hier staat een bord met alle elf mijn gewonnen Elfstedentochten. Elf keer is in het kader van de Elfstedentocht toch ook een veel mooier getal?" Overigens heeft Kruithof geen idee waar het verschil van twee Alternatieve Elfstedentochten vandaan komt. "Ik wil die negen keer gewoon van het internet hebben. Daarom ben ik ook extra blij met deze waardering van Pluim."