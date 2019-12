TT Week Assen wil naar negen dagen TT activiteiten

Dat is de boodschap van directeur Sander ten Bosch van de nieuwe Stichting TT Week Assen. De organisatie is voor het eerste jaar verantwoordelijk voor alle festiviteiten, en wil graag vernieuwen. De nieuwe club staat los van de gemeente Assen, die tot de afgelopen editie eindverantwoordelijk was.

Meer activiteiten

Komend jaar is het TT Festival van zaterdag 20 tot en met zondag 28 juni. Grootse veranderingen staan er niet gelijk op stapel, al wil Ten Bosch het festivalprogramma graag verbreden, zodat er meer verschillende doelgroepen naar de stad komen. "Het moet meer zijn dan muziek, bier, en motorvermaak. We willen ook in het begin van de week wat meer activiteit in de stad. De grote festivalpleinen met muziek in de stad, die zijn er pas vanaf donderdag. Maar de dagen ervoor willen ook meer invulling."

Bovendien loopt volgens Ten Bosch ook niet iedereen warm voor livemuziek in de stad tot diep in de nacht. "Dus kijken we bijvoorbeeld naar theater in de stad, kunnen we daar iets mee. Zo trek je toch ander publiek naar de stad." Welke onderdelen de komende editie al concreet worden toegevoegd, daarvoor is het volgens Ten Bosch 'nog te vroeg'. "Maar de wil voor verbreding is er nadrukkelijk."

Sander ten Bosch wil meer dagen met activiteiten tijdens de TT Week (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Nog geen namen van artiesten

Namen van artiesten tijdens de drie TT Nachten zijn er nog niet te geven. "Daarvoor is het nu nog te vroeg. Eerste prioriteit was de contracten voor de TT Kermis. Die moet je op tijd rondmaken, om een aantrekkelijke kermis te krijgen." Verder ging de stichting aan de slag met haar meerjarenplanning. Daarbij is in 2021 verplaatsing van de TT Kermis vanaf het Veemarktplein naar de binnenstad één van de grootste koerswijzigingen. "Zo krijg je ook al meer reuring in de stad. En nu gaan we hard aan de slag met de editie van 2020."

Drents talent

Voor Drents Talent is er de komende editie ook volop aandacht. En dat gaat volgens Ten Bosch verder dan alleen muzikaal talent of motortalent uit eigen regio. "We willen ook meer Drents ondernemerstalent bij het TT Festival betrekken." Al een paar jaar is Innofest betrokken bij het festival, om innoverende producten uit te testen. "En of het nu gaat om een gezonde TT-hap of om een speciale drone voor crowdmanagement, we hebben ook genoeg slimme ondernemers in eigen provincie. Die willen we ook graag een plek bieden. Dus als Drentse startups hun prototype willen uittesten op het festival, dan kan dat."

Geen blik en glas

De Stichting wil verder meer maatregelen treffen om het meenemen van drank in blik en glas te voorkomen. "Groot probleem is vooral de afvoer van afval. Als we de pleinen in de stad schoonvegen, dan is het niet alleen plastic wat er ligt, maar er zit ook nog veel blik en glas tussen. Daarmee krijgen we problemen met onze vuilafvoer. Per avond blijft er zes ton afval in de stad, daar mag maar zeven procent rommel tussen zitten. Daar zit je al snel op."

Het TT-volk vragen om gescheiden in te zamelen, dat is volgens Ten Bosch 'absoluut een brug te ver'. Wel wordt er nog gestudeerd op een uniforme plastic drinkbekers, en het liefst recyclebaar. "Plastic bekers zonder opdruk, die kunnen we probleemloos bij het plastic afval kwijt. Maar zodra er Jupiler opgedrukt staat, moet het de grijze container in."