Supermarkteigenaar Hoogeveen voor rechter in moordzaak Jihad Jafo: dit zijn de details

Reconstructie

Omdat Hamid tijdens de rechercheverhoren lastig kan uitleggen hoe hij die avond is gereden, is er vorige week een reconstructie gehouden, waarbij de hele route is nagereden. Via een tolk gaf Hamid tekst en uitleg over het traject.

Het rechercheteam heeft met behulp van Hamids mobiele telefoon de rit deels kunnen bevestigen, maar zit nog wel met een hiaat van circa twintig minuten: tussen 20.11 en 20.29 uur. In die tijd kan Jihad zijn omgebracht.

De volgende dag is Hamid van zijn huis in Den Ham naar zijn winkel in Hoogeveen gereden. Volgens het rechercheteam is hij daar aan het eind van de dag na sluitingstijd om 18.33 uur vertrokken, terug naar Den Ham. Samen met winkelbediende en plaatsgenoot Hassan.

Normaal gesproken zouden de twee na een kleine drie kwartier in Den Ham moeten zijn, maar die avond arriveerden ze daar pas om 19.40 uur. Dit gat in de tijdlijn vindt het Openbaar Ministerie verdacht: het vermoeden bestaat dat de twee mannen die avond het lijk van Jihad in het kanaal hebben gedumpt. Want wat is er gebeurd in die - zoals justitie becijferde - circa 27 minuten?

Hulpje aangehouden

Winkelbediende Hassan is vorige week een tweede keer aangehouden.

De man werd aanvankelijk als getuige gehoord, maar toen hij verdachte werd in de zaak moest hij zijn dna afstaan. Nadat er vervolgens een haar van een tweede onbekend persoon bij Jihads lijk werd ontdekt, kon dit na een dna-treffer worden gelinkt aan Hassan.

Hassan kan geen verklaring geven waarom zijn haar werd ontdekt op het tape dat werd gebruikt om het plastic dicht te plakken, waarin Jihads lijk zat verpakt. Hij blijft verdachte in de zaak, maar omdat er op het doen verdwijnen van een lijk maximaal 'slechts' twee jaar celstraf staat en omdat het rechercheteam verder geen vragen meer voor hem had, werd hij eind vorige week andermaal weer op vrije voeten gesteld.

Alle scenario's open

Het is standaard dat in een moordonderzoek alle scenario's open worden gehouden. Zo is ook nog onderzocht of Jihad wellicht nog een dag lang levend is vastgehouden, maar deze optie kwam al vrij snel te vervallen.

Justitie gaat er in dit stadium van uit dat Jihad meteen al op 6 december - de avond van zijn verdwijning - om het leven is gebracht. Afgaande op het hiaat in de tijdlijn van Jihad en zijn medewerker Hassan wordt er ernstig rekening mee gehouden dat het lichaam de volgende avond in het kanaal is gedumpt.