Meerdere nabestaanden dodelijke slachtoffers WZA melden zich tot nu toe bij Slachtofferhulp

Het nieuws van de 31-jarige verpleegkundige die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) slaat ook bij nabestaanden in als een bom. Inmiddels hebben meerdere nabestaanden van slachtoffers zich gemeld bij Slachtofferhulp Nederland.

Aan het woord is Slachtofferhulpwoordvoerder Roy Heerkens. Uiteraard kan hij uit privacyoverwegingen niet te diep ingaan op de nabestaanden. Maar wel kan hij iets meer uitleggen over hoe zij nabestaanden die zich melden, helpen.

De WZA-zaak is voor Slachtofferhulp een uitzonderlijke zaak te noemen. Normaal gesproken komt de organisatie binnen 24 uur na een delict al om de hoek kijken bij nabestaanden om hulp aan te bieden. In dit geval gaat het om verdachte gevallen die tussen maart 2020 en mei 2022 plaatsvonden.

"Als een nabestaande iemand heeft verloren bij een levensdelict, dan komt daar natuurlijk veel emotie bij kijken", legt Heerkens uit. "Ook omdat iemand plotseling is overleden. Door toedoen van iemand anders. Dat lijkt nu ook het geval te zijn in deze zaak. Dat kan veel bij nabestaanden losmaken."

Zoals altijd voor Slachtofferhulp is ook deze zaak maatwerk. "Elke nabestaande heeft weer andere behoeften. Het is aan ons om daarop in te spelen", legt Heerkens uit.

"We helpen bij het vinden van een slachtofferadvocaat, we informeren samen met de familierechercheur en slachtoffercoördinator van het Openbaar Ministerie de nabestaanden over het strafproces. We begeleiden nabestaanden met het opstellen van een spreekrechtverklaring als ze daar straks voor in aanmerking komen."