Internationale klassen vol: geen plek voor minderjarige vluchtelingen in Westerveld

De alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers) die worden opgevangen in Diever, krijgen voorlopig nog geen onderwijs. Dat vertelt burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld. De gemeente is verplicht om onderwijs voor vluchtelingen te faciliteren, maar alle Internationale Schakelklassen in de omgeving zitten vol.

"We zullen samen naar een oplossing moeten zoeken. Het zou kunnen dat we hier in de gemeente gaan nadenken over een 'satelliet-locatie' van een van de scholen", vertelt Jager, doelend op een dependance van een van de bestaande scholen.

Opvang in oud-hotel

Vandaag ontvangt de gemeente de eerste amv'ers in Diever. Zij nemen intrek in voormalig hotel de Berkenheuvel en worden hier 24/7 begeleid. In totaal heeft de gemeente op dit terrein vijftig bedden voor minderjarigen beschikbaar waarvan volop gebruik wordt gemaakt.

Dat de instroom minderjarige vluchtelingen in het onderwijs moeilijk bij te houden is, was al bekend. Zo voerde de Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen in februari een leerlingenstop in. Nu blijken ook alle andere scholen vol te zitten.

Buiten slapen voorkomen

Toch verwelkomt de gemeente Westerveld de vluchtelingen vandaag. Het alternatief is volgens de burgemeester erger. "We willen met elkaar voorkomen dat we straks weer beelden te zien krijgen waarin kinderen en volwassenen in tenten of buiten de poort in Ter Apel moeten slapen. Dat is voor ons de reden geweest om die stap naar voren te maken."

Ergens volgende maand komen verschillende organisaties in Westerveld samen om een oplossing voor de onderwijsvraag te zoeken.