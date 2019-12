Zaak Kuipers opnieuw aangehouden door buikhernia

De zaak tegen de 55-jarige oud No Surrender-baas Henk Kuipers is opnieuw stilgelegd. De man kampt met een buikhernia, woensdag wordt hij hieraan geopereerd.

"Dit hadden we graag eerder geweten", vond de rechter. De zaak tegen Kuipers zou vanochtend om 10.00 uur beginnen. Kuipers was er niet, zijn advocaat Roy van der Wal wel. Die legde uit dat een buikhernia Kuipers dwars zat. Op doktersadvies was op het laatste moment besloten niet de gang naar de rechtbank te maken.

Medische gegevens

Hier ging de rechtbank in eerste instantie niet mee akkoord. De uitleg van de advocaat was te mager en een doktersverklaring ontbrak. Van der Wal overhandigde alleen een brief van het ziekenhuis waarop de datum van de operatie stond vermeld. Van der Wal kreeg tot 16.00 uur vanmiddag de tijd om met meer medische gegevens te komen.

Met Kuipers in zijn kielzog

Advocaat Van der Wal kwam. Niet alleen met een extra brief, maar ook met Henk Kuipers zelf. Onderuitgezakt voor de rechters vertelde Kuipers dat hij veel pijn had, slecht kon zitten en een bult en mogelijk een uitgescheurde spier had. Kuipers wilde dit wel even aan de rechters laten zien. Hij tilde prompt zijn shirt omhoog.

Een heel verhaal

"Nee, nee, nee, dat is niet de bedoeling", riep de rechter. Vervolgens: "Jee, op die buik staat een heel verhaal, ja." Kuipers wuifde die opmerking weg: "Daarvoor zit ik hier niet." De rechter vond dat de medische onderbouwing nog steeds ontbrak. "Maar op afstand is wel te zien dat er wat aan de hand is", zei de rechter. "We kunnen de ernst niet inschatten."

Terug naar huis

De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld. In januari wordt bekeken wanneer de zaak opnieuw wordt ingepland. Ook de zittingen die morgen en woensdag stonden ingepland, gaan niet door. Kuipers kon gewoon met familie terug naar huis. Nu de man vandaag alsnog in de rechtbank verscheen, vond de officier dat er geen schorsingsvoorwaarde is overtreden en trok hij het verzoek in om Kuipers vast te laten zetten.

Kuipers wordt samen met Klaas Otto, Rico R. uit Hulst en Theo ten V. uit Klazienaveen verdacht van het leiden van een criminele organisatie en geweldplegingen.